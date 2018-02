ELEZIONI: RENZI A MILITANTI, MIGLIAIA GLI INDECISI, FACCIAMOCI SENTIRE

8 febbraio 2018- 15:35

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Vi chiedo di andare nelle abitazioni private, casaxcasa come ho iniziato a fare io ieri, per parlare con le persone. Ci sono centinaia di migliaia di indecisi e questo è il momento per farsi sentire. E a chi dice: bene i 100 piccoli passi concreti, ma serve anche un ragionamento più ampio sul futuro, chiedo di segnare in calendario la data del 22 febbraio prossimo. Sarà un giorno importante per parlare di futuro". Lo scrive Matteo Renzi nella enews rivolgendosi ai militanti Pd."Vi chiedo di raccogliere l’appello a iscriversi tra i volontari del Pd. Da lunedì inizieremo a mobilitare gli oltre 30.000 volontari che si sono iscritti cliccando qui. Ci date una mano? Arriviamo a quota 62mila? Vi chiedo di finanziare la campagna elettorale dal basso, attraverso piccole donazioni private, tutte trasparenti e legittime". "Abbiamo attivato una modalità innovativa di raccolta fondi: potrete collegare infatti il vostro contributo a uno dei principali temi su cui stiamo basando la nostra campagna elettorale. Oltre alla donazione classica, potete infatti scegliere di sostenere la sfida che vi sta più a cuore o aiutarci a realizzare concretamente un evento nella vostra città".