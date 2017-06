ELEZIONI: RENZI A PISAPIA, STOP CRITICHE SERVONO SOLUZIONI (2)

5 giugno 2017- 20:11

(AdnKronos) - "Ieri l’ex sindaco di Milano Pisapia -prosegue Renzi- ha detto: come farà il Pd a allearsi con chi ha fatto la legge per depenalizzare il falso in bilancio? Noi non vogliamo allearci, caro Giuliano. Ma ci piacerebbe anche che venisse ricordato che la legge che depenalizzava il falso in bilancio l’abbiamo abolita noi, reintroducendo il reato, grazie all’azione del nostro governo. Come pure abbiamo fatto molto altro, dalla lotta alla corruzione con l’Anac, al record nel recupero dell’evasione, con risultati che nessun altro nella storia italiana aveva raggiunto".