ELEZIONI: RENZI, ALFANO NON SI CANDIDA? NON NE PARLO

6 dicembre 2017- 19:32

Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - "Alfano non si ricandida? Questa non è la sede giusta per parlare di politica". E "per par condicio non rispondo neppure alla domanda su Pisapia che scioglie Campo progressista". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, risponde ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle ultime scelte dei leader di Ap e di Campo progressista nella sede di Addiopizzo a Palermo, dove ha incontrato anche Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, l'imrpenditore ucciso da Cosa nostra.