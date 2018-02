ELEZIONI: RENZI, APPELLO A POPOLO Sì, CI DIA MANO E PD SARà PRIMO

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Se il 4 marzo davvero ci troveremo in una situazione di empasse, non basterà dire 'un anno fa avevamo ragione'" sul Sì al referendum costituzionale, "non basterà e allora chi si è impegnato per il Sì ci dia una mano. Se questo meccanismo scatterà, allora il Pd potrà essere il primo partito". Lo ha detto Matteo Renzi a 'Matteo risponde'. "Faccio un appello al popolo del Sì. I fatti di questi mesi ci dimostrano che la semplificazione" proposta dalle riforme, "era necessaria" visto che per il 5 marzo si parla del rischio di "caos e inciuci". Per questo "quelli che hanno votato Sì, vorrei sentissero la sfida delle elezioni politiche come un'occasione importante".A un utente che gli chiede quando si potrà riprendere in mano il capitolo riforme, il segretario dem risponde: "L'anno scorso c'è stata una risposta chiara e netta dai cittadini. Quando si capirà che quella riforma costituzionale non era finalizzata a dar potere all'uomo solo al comando, come hanno raccontato, ma a semplificare il Paese, allora si potrà riprovare con le riforme".