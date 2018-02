ELEZIONI: RENZI, BERLUSCONI-SALVINI ALLEATI PER VOTI, NON PER GOVERNARE

7 febbraio 2018- 16:10

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Salvini aspetta di conoscere la nazionalità del colpevole dell'ultimo fatto di cronaca. Se per caso è italiano e non è di colore, propone nei giorni pari di uscire dall'Euro e nei giorni dispari di rilanciare contro il condono edilizio e contro Berlusconi. Del resto l'alleanza che quei due hanno fatto vale solo per prendere i seggi, mica per governare". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Matteo Renzi.