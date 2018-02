ELEZIONI: RENZI, CANDIDATO AL SENATO ATTO RISPETTO VERSO ELETTORI

6 febbraio 2018- 09:24

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Candidarsi al Senato "è un atto di rispetto verso la volontà degli elettori" dopo la bocciatura della riforma via referendum: "fosse stato per me il Senato lo avrei fortemente rivisto. E' un modo di dire 'ok, avete voluto il Senato? Serviremo da lì il paese'". Lo dice Matteo Renzi ospite di Agorà su Rai 3.