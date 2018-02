ELEZIONI: RENZI #CASAXCASA, A FIRENZE 'VISITA ELETTORALE'

7 febbraio 2018- 18:50

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Una tavola imbandita con diversi dolci in primo piano. Alcuni cittadini e un ospite in 'visita elettorale': Matteo Renzi. E' la foto postata su Instagram dal segretario Pd accompagnata dall'hastag '#casaxcasa' con la localizzazione Florence, Italy. In un'altra immagine si vede Renzi davanti a un citofono.