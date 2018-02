ELEZIONI: RENZI, CENTRODESTRA A TRAZIONE LEGHISTA, è SALVINI A DARE CARTE

5 febbraio 2018- 17:12

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Questo centrodestra così diviso su tutto è un centrodestra a trazione leghista, come ha detto Gentiloni nei giorni scorsi. Non è come in passato quando Bossi era tenuto buono dal Berlusconi forte. Siamo in una situazione totalmente diversa in cui è la Lege a dettare l'agenda e dare le carte". Lo ha detto Matteo Renzi alla presentazione dei candidati Pd.