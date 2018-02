ELEZIONI: RENZI, CHI PROMETTE MAGIE VENDUTO ILLUSIONI PER ANNI

6 febbraio 2018- 09:34

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Quelli che "promettono magie" in campagna elettorale "sono gli stessi che hanno venduto illusioni per anni". Lo dice Matteo Renzi, ospite di Agorà su Rai3. A chi gli fa notare che gli italiani sembrano non aver percepito quanto fatto dal suo governo, "partiamo da un dato positivo -replica Renzi - il Pd è l'unico partito che ancora resiste nel centrosinistra europeo, pur non avendo i sondaggi del 2014. Ma la capisco la gente, vedi dei dati: il Pil e l'occupazione che crescono, ma sono dati macroeconomici... finché non la tocca la famiglia - il giovane che cerca lavoro, il nonno che prende la pensione - ci vuole tempo. Roma non è stata costruita in un giorno".