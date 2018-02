ELEZIONI: RENZI, CHIUSURA CAMPAGNA IN 100 PIAZZE

5 febbraio 2018- 17:25

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "L'idea per la chiusura della campagna elettorale è quella di farla in cento piazze simbolo del paese. Sarebbe bello una piazza per ogni collegio". Lo ha detto Matteo Renzi alla presentazione dei candidati Pd.