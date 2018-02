ELEZIONI: RENZI, DI BATTISTA INSULTA TUTTI GLI ITALIANI

7 febbraio 2018- 16:11

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Di Battista insulta tutti noi dicendo che gli 'italiani sono rincoglioniti'. Solo lui è intelligente, gli altri non capiscono. Sarà per questo che il programma dei Cinque Stelle lo hanno copiato da Wikipedia, come spiega oggi Il Post". Lo scrive il segretario del Pd, Matteo Renzi, su Facebook.