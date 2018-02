ELEZIONI: RENZI, DI MAIO? FA MORALE A PD MA SEMPRE ASSENTE IN AULA

6 febbraio 2018- 10:10

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Di Maio viene a fare la morale a noi ed ha la più bassa percentuale di presenze in Aula per un vicepresidente. Ha una presenza del 30%: ogni cento sedute stava in Aula solo in 30 e poi fa la morale a noi...". Così Matteo Renzi, ospite di Agorà su Rai3.