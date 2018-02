ELEZIONI: RENZI, DI MAIO MENTE, è IN CORSA CANDIDATO SCROCCONE AMICO SPADA

6 febbraio 2018- 10:02

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Quando Di Maio dice che il M5S ha ritirato Dessì mente: si ritira il bucato, non i candidati. Chi vota il M5S nel Lazio deve sapere che vota uno scroccone amico degli Spada". Lo dice Matteo Renzi, ospite di Agorà su Rai3, a proposito del candidato 5 Stelle delle polemiche, Emanuele Dessì, al centro delle cronache per il video con Spada e per la casa popolare pagata ad un canone di 7 euro al mese.