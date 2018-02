ELEZIONI: RENZI, DI MAIO SE UOMO VENGA IN TRIBUNALE

5 febbraio 2018- 17:08

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "La reazione Di Maio ieri è stata appena appena sopra righe. Se è un uomo ne risponderà in tribunale, rinunciando all'immunità, cosa che non ha fatto in altre occasioni". Lo dice Matteo Renzi alla presentazione dei candidati del Pd.