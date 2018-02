ELEZIONI: RENZI, DISTRIBUIREMO 5 MLN COPIE PROGRAMMA PD

8 febbraio 2018- 15:43

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo le idee chiare su che cosa va fatto" e il volantino con il programma in 100 punti del Pd "andrà in cinque milioni di copie in giro per l’Italia". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.