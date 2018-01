ELEZIONI: RENZI, FI-LEGA IDEE OPPOSTE, PIù SERI IO E D'ALEMA CHE ANDIAMO DIVISI

23 gennaio 2018- 19:54

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini la pensano in modo diverso "su tutto. E' quasi più serio l'atteggiamento del centrosinistra che ha rotto, io e D'alema andiamo ognuno per la sua strada rispetto a Berlusconi e Salvini che dicono l'uno il contrario dell'altro ma si presentano uniti ai cittadini solo per prendere i collegi". Lo dice Matteo Renzi a Zapping.