ELEZIONI: RENZI, FLAT TAX IRREALIZZABILE ECONOMICAMENTE E VIA 80 EURO

20 gennaio 2018- 18:47

Roma, (AdnKronos) - La flat tax è "irrealizzabile economicamente", da "Robin Hood all'incontrario, dà ai ricchi e leva ai poveri", è "per i milionari come Berlusconi e Grillo" e "andranno via gli 80 euro". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg24.