ELEZIONI: RENZI, FORZE POLITICHE ANTIFASCISTE O INDEGNE COMUNITà DEMOCRATICA

15 febbraio 2018- 12:09

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Essere antifascisti è un valore che va rivendicato, è costitutivo della nostra democrazia. Antifascista deve essere il Pd come tutte le altre forze politiche, altrimenti non si ha dignità di far parte della comunità democratica italiana". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi, a Sant'Anna di Stazzema per sottoscrivere la sua iscrizione all'anagrafe antifascista.