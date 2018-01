ELEZIONI: RENZI, GENTILONI HA LEGAME CON ROMA, CON LUI RAPPORTO SOLIDO

20 gennaio 2018- 17:17

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - “Non è un freddo annuncio, perché chi segue la pagina Facebook del presidente del Consiglio Gentiloni o la pagina Twitter vede che ha fatto una riflessione su questi temi. Ha raccontato perché si candida, qual è il tipo di legame che lo avvolge con la sua città e con il quartiere di Roma centro, naturalmente fa anche il presidente del Consiglio e quindi nei prossimi 43 giorni di campagna elettorale dovrà dedicare innanzitutto la propria attenzione all’Italia”. Lo ha sottolineato il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite de “L’Intervista” di Maria Latella in onda oggi alle 18.30 su Sky Tg24 Hd. “Quanto al rapporto con lui –ha aggiunto l'ex premier- non è che abbiamo bisogno di molte parole per decidere le cose insieme, ci conosciamo da qualche anno. Abbiamo dei caratteri molto diversi: se io cercassi di gentilonizzarmi o lui cercasse di renzizzarsi faremmo una frittata entrambi, abbiamo due caratteri profondamente diversi, due stili di lavoro, anche di guida del governo molto diversi, ma abbiamo, questa è la nostra forza, una grande solidità e un grande legame che ci ha permesso, per esempio quando io ero presidente del Consiglio, di averlo come uno dei principali collaboratori alla guida del ministero degli Esteri e, quando lui è stato presidente del Consiglio io ho dato una mano come segretario del Pd".