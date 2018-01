ELEZIONI: RENZI, GOVERNO PRESIDENTE IDEA STRAVAGANTE D'ALEMA

20 gennaio 2018- 19:25

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - Il cosiddetto governo del presidente "credo che sia un disegno abbastanza stravagante che sta soltanto nella testa di Massimo D'Alema, non è" lui "che descrive il ruolo del Presidente della Repubblica dopo le elezioni", ma "un documento un pochino più serio di Massimo D'Alema che si chiama Costituzione". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella, su Sky Tg24. "Il mio disegno -aggiunge- è che non vi sia la necessità di fare un'alleanza che vada oltre gli schieramenti adesso in campo alle elezioni. Spero che il disegno che ha in testa D'Alema non si realizzi".