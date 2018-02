ELEZIONI: RENZI, HA RAGIONE BERLUSCONI, SENZA MAGGIORANZA AL VOTO

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "La penso come Berlusconi", se dopo il voto del 4 marzo "non ci sono le condizioni è giusto che si torni a votare. Noi con gli estremisti al governo non andremo mai". Lo ha detto Matteo Renzi, ospite di Agorà su Raitre. "Nei collegi è avanti il centrodestra - ha sostenuto il segretario dem - ma al proporzionale è un testa a testa per il primo posto tra M5S e Pd. Il nostro obiettivo è arrivare primi".