ELEZIONI: RENZI, IL 4 MARZO VOTI PD SARANNO PIù DEL PREVISTO

30 dicembre 2017- 13:34

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Quest’anno abbiamo svolto delle primarie cui secondo i pronostici nessuno avrebbe partecipato: e invece siamo stati quasi in due milioni ad andare a votare. Accadrà lo stesso anche il 4 marzo quando i voti del Pd saranno molti di più di quelli immaginati: anche i tanti che criticano, che sono delusi, che non condividono tutto messi al bivio tra noi e i Cinquestelle sul proporzionale e tra noi e il ritorno del Polo dello Spread (Forza Italia più Lega) sceglieranno di votare per il Pd". Lo scrive il segretario del Pd, Matteo Renzi, nella sua Enews.