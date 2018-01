ELEZIONI: RENZI, M5S A INCOLLATURA, PD PUò RIPRENDERLI

23 gennaio 2018- 20:11

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Il Pd oggi è dato al 24% dai sondaggi, è a una incollatura rispetto al M5S. Noi possiamo riprendere il M5S, la carta della serietà rischia di non pagare ma preferisco essere serio e non andare a sparare anch'io cifre a casaccio". Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio 1. E comunque, aggiunge il segretario PD, "più che commentare i sondaggi chiedo un grande sforzo per arrivare davanti. La partita vera è essere il primo partito, perché le coalizioni valgono per un terzo dei posti".