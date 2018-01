ELEZIONI: RENZI, M5S E BERLUSCONI? NON SONO MIEI NEMICI

23 gennaio 2018- 20:10

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Oggi non ho un nemico. Il Movimento 5 Stelle non lo vivo come un nemico, come non vivo Berlusconi come nemico. Noi possiamo dire agli italiani che possiamo fare delle cose, abbiamo una squadra e non ci mettiamo qui a fare televendite". Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio 1.