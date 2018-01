ELEZIONI: RENZI, MOSCOVICI UN AMICO MA NON ABBIAMO BISOGNO DI SUOI MESSAGGI

20 gennaio 2018- 19:17

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - "Pierre Moscovici è una persona che stimo, un amico anche livello personale, ma penso che questo tipo di messaggi che arrivano da leader politici europei servano veramente a poco. Gli italiani sanno perfettamente che la sfida in ballo è tra chi promette mirabolanti effetti speciali e tra chi, passo dopo passo, concretamente, ha portato il Paese fuori dalla crisi". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg24."Non abbiamo bisogno -ribadisce l'ex premier- che ce lo ricordi un commissario europeo, gli italiani votano non perchè lo dice un commissario europeo, gli italiani vogliono che riduciamo il debito perchè è giusto per i nostri figli non per un politico di Bruxelles".