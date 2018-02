ELEZIONI: RENZI, NEI COLLEGI SFIDA CHIARA TRA NOI E CENTRODESTRA

5 febbraio 2018- 16:30

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Quando si arriva al dunque, la sfida nei collegi tra noi e il centrodestra è tra chi ha cercato di tenere la barra dritta in questi anni e chi propone soluzioni come i dazi e il no euro". Lo dice Matteo Renzi alla presentazione dei candidati Pd al teatreo Eliseo dopo l'intevento di Pier Carlo Padoan ricordando che il ministro avrà come sfidante nel collegio a Siena, Carlo Borghi, "l'uomo che la Lega manda in tv per spiegare che è per i dazi e per uscire da euro".