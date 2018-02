ELEZIONI: RENZI, NO ACCORDI CON ESTREMISTI DESTRA E M5S, MEGLIO TORNARE A VOTO

8 febbraio 2018- 18:56

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Se non ci sono le condizioni, meglio tornare al voto. Comunque il giorno dopo elezioni, sarà il presidente della Repubblica a fare le sue valutazioni. Detto questo, se mi si chiede se sarei disposto a fare accordi con estremisti, come è ora il centrodestra, io rispondo no. Come estremisti considero i 5 stelle". Lo dice Matteo Renzi a Carta Bianca su Rai 3.