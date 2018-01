ELEZIONI: RENZI, NO CONCORSO BELLEZZA, DA PD PROPOSTE CONCRETE

17 gennaio 2018- 18:10

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Mancano 46 giorni alle elezioni generali del 4 marzo. Le elezioni - non sono un concorso di bellezza, ma la scelta tra modelli diversi di Paese. Presentare un programma significa immaginare l’Italia dei prossimi anni, provare a scrivere il futuro dei diritti e dei doveri dei nostri figli, costruire un’idea di lavoro al tempo dell’intelligenza artificiale e della robotica. Siamo partiti da Torino con i nostri amministratori e da Milano assieme a Giorgio Gori, Carlo Calenda e Beppe Sala". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Sarà possibile una campagna elettorale logica e razionale come questa? Sembra un’impresa non facile: alcuni dei nostri competitori vogliono semplicemente cancellare la realtà", sottolinea il segretario del Pd.