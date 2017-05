ELEZIONI: RENZI, NON LE TEMO, VOGLIO VINCERE MA SENZA NUMERI SERVONO ACCORDI

28 maggio 2017- 10:40

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Votare con Berlino avrebbe un senso per molti motivi a livello europeo e consentirebbe al nuovo Parlamento di impostare senza perdere nemmeno un giorno cinque anni di nuova politica economica. Vediamo cosa dicono gli altri: il Pd non chiede le elezioni anticipate. Ma non le teme". Lo dice il segretario Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Messaggero'."Il mio obiettivo -aggiunge- è sconfiggere Berlusconi, non allearmici. Poi, è ovvio, dipende da quanti voti ciascuno prenderà. La Merkel in Germania corre per vincere da sola. Se non ci sono i numeri, è ovvio, che debba fare accordi con altri partiti. Il tedesco significa questo, non altro".