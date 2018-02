ELEZIONI: RENZI, PD DIVERSO, STOP INSULTI E SOLITE PROPOSTE, GUARDIAMO AVANTI

7 febbraio 2018- 16:18

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Penso che ci vorrebbe più rispetto per gli italiani. Ma penso soprattutto che dobbiamo essere orgogliosi dello stile della nostra campagna elettorale, dello stile Pd". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook."Abbiamo preso un Paese in crisi, lo abbiamo rimesso in moto, ora non proponiamo miracoli ma ci sono solo singoli impegni concreti e verificabili. Faremo gli ultimi venti giorni con lo stesso stile, parlando di soluzioni concreti, senza specchietti per le allodole e senza insultare gli italiani che non la pensano come noi", sottolinea."Siamo e saremo totalmente diversi da chi insulta, da chi gioca sulla paura, da chi lancia proposte talmente innovative da essere sempre le stesse da venticinque anni. Siamo quelli che vogliono andare avanti e non ritornare alle solite polemiche e ai soliti insulti di sempre. Siamo noi, il Pd", conclude il segretario dem.