ELEZIONI: RENZI, PD FARà LISTE LARGHE, PESCHERà AL CENTRO E A SINISTRA

5 giugno 2017- 19:55

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Il Pd farà liste molto larghe, pescherà al centro e a sinistra, nell’associazionismo e nella società civile, non si chiuderà nei propri confini stretti. Parlerà agli italiani, con gli italiani. Dopo aver dato un sistema europeo al nostro Paese: se la Germania ha conosciuto stabilità e crescita con questa legge, chi siamo noi per non essere all’altezza di questa sfida?". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.