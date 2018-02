ELEZIONI: RENZI, PD FORZA TRANQUILLA, 'MAGGIORANZA SILENZIOSA' LO SA

8 febbraio 2018- 15:26

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Il Pd è la vera forza tranquilla di questo Paese. E quella che un tempo si chiamava maggioranza silenziosa degli italiani lo sa perfettamente". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Nonostante tutti gli attacchi di questi giorni (dagli attacchi in rete di queste ore al folle che, a Macerata, non solo ha ferito sei persone ma ha sparato ad altezza d’uomo anche alla nostra sede), il Pd è il vero punto di riferimento di chi vuole andare avanti. Di chi non vuole fermarsi", sottolinea."Abbiamo le idee chiare su che cosa va fatto. Gli altri lanciano promesse a vanvera, noi abbiamo un progetto concreto. Gli altri promettono miracoli, noi abbiamo dalla nostra i risultati", conclude Renzi.