ELEZIONI: RENZI, PD HA RIMESSO IN MOTO ITALIA, NO A FOLLIE M5S-LEGA

15 febbraio 2018- 17:01

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Oggi giornata in Versilia, terra alla quale sono particolarmente affezionato. Mentre visitavamo i cantieri navali, eccellenza italiana, sono arrivati i dati sull'Export: più 7.4% in un anno. Fantastico, l'Italia fa meglio della Germania e della Francia". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Ormai nessuno mette più in dubbio l'evidenza: il Paese sta ripartendo grazie all'azione di lavoro di questi anni. Vi immaginate cosa accadrebbe al nostro export se all'improvviso uscissimo dall'Euro o mettessimo dazi o seguissimo le folli idee degli estremisti leghisti e pentastellati? Le teorie economiche di Salvini e Di Maio non funzionano, basta leggere i dati di questi mesi per rendersene conto", sottolinea il segretario del Pd."Amici, alla fine la partita del #4marzo sarà una sfida sui risultati concreti, non sulle promesse irrealizzabili. Il Pd in questi anni ha rimesso in moto l'Italia. Non fermiamoci adesso. È il momento di andare avanti, a testa alta, per essere il primo partito, il primo gruppo parlamentare. E vedendo il clima che sento crescere iniziativa dopo iniziativa sono sicuro che ce la faremo. Avanti, insieme", conclude Renzi.