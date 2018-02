ELEZIONI: RENZI, PD SARà PRIMO, LA SFIDA è TRA NOI E M5S

8 febbraio 2018- 15:32

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Diciamolo con forza: noi vogliamo arrivare primi. Punto. Vogliamo essere il primo partito, vogliamo essere il primo gruppo parlamentare. La partita per il primo posto sul proporzionale, che assegnerà la grande maggioranza dei seggi, non riguarda Berlusconi e neppure Salvini. È una sfida a due, tra noi e i Cinque Stelle". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Non c’è nessun altro che possa insidiare il primato o del Movimento Cinque Stelle o del Partito Democratico come primo partito, come primo gruppo parlamentare. Mettendosi insieme Salvini e Berlusconi, che pure litigano su tutto, adesso anche sul condono, sono competitivi sui collegi (un terzo dei seggi), ma non potranno mai essere il primo partito. E allora diciamolo con forza. La sfida è con il Movimento Cinque Stelle ", argomenta."Loro -prosegue il segretario dem- vogliono una campagna elettorale giocata nel fango. Noi no. Ma se vogliono stare sul fango dobbiamo rispondere colpo su colpo. Abbiamo molti argomenti", scrive Renzi ed elenca: "I Cinque Stelle parlano di trasparenza e poi nascondono i loro bilanci: a Torino, invece di governare, hanno falsificato il bilancio del comune, con annesse dimissioni in blocco dei revisori dei conti, fatto inedito nella storia repubblicana".