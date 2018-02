ELEZIONI: RENZI, PENSIAMO A VINCERE, NON AL 5 MARZO

5 febbraio 2018- 17:03

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Commentatori, sondaggisti, editorialisti non hanno letto la legge elettorale ma hanno già deciso come va a finire. Guardano solo ai collegi che sono importanti ma sono solo un terzo... questa legge elettorale tiene tutto aperto e vorrei che nei prossimi 27 giorni, ci sia una squadra che non pensa al 5 marzo, ma al 4 marzo. Una squadra che pensa a vincere. Se noi recuperiamo 2 punti percentuali rendiamo contendibili il 60 per cento dei collegi aperti". Lo ha detto Matteo Renzi alla presentazione dei candidati del Pd.