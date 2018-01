ELEZIONI: RENZI, PROGRAMMA PD PRONTO, LISTE PURTROPPO NO

23 gennaio 2018- 19:55

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Il programma è già pronto, le liste purtroppo no. Ora si parla solo di questo ma credo che ai cittadini interessi poco. Quando lunedì alle 20 saranno depositate tutte le liste finalmente potremo parlare di idee". Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio 1. "Sono idee che guardano avanti partendo dai risultati ottenuti: io dico che posso estendere gli 80 euro per chi ha figli perchè ho fatto gli 80 euro, posso creare un progetto di ricerca internazionale nell'area ex Expo perchè ho voluto l'Expo. Per ciascun risultato raggiunto, noi possiamo dire quale sarà lo step successivo", sottolinea Renzi.