ELEZIONI: RENZI, RIPRESA MERITO DI ITALIANI MA ANCHE DI SCELTE POLITICHE

5 febbraio 2018- 16:13

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Senza i lavoratori, le famiglie, le imprese, senza di loro non sarebbe accaduto il miracolo della ripartenza ma la politica ha avuto il suo ruolo perchè se fai delle scelte politiche c'è la ripresa, se non le fai non c'è ripresa. Per questo noi rivendichiamo le cose fatte" anche nelle politiche economiche. Lo ha detto Matteo Renzi alla presentazione dei candidati del Pd al teatro Eliseo a Roma chiamando sul palco il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.