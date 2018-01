ELEZIONI: RENZI, SABATO A MILANO PARTE CAMPAGNA, AL CENTRO UE

17 gennaio 2018- 18:10

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Sabato 20 gennaio, a Milano, terremo il primo vero incontro di campagna elettorale. E racconteremo cosa pensiamo dell’Europa, del ruolo da protagonista che l’Italia deve avere a Bruxelles, della necessità di avere più democrazia e più buona politica nelle istituzioni comunitarie". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Per inserire in una cornice seria e coerente le varie proposte, i singoli punti, occorre partire da quale visione noi abbiamo dell’Europa . Le proposte che in queste ore il Pd sta elaborando partono da qui. Da come l’Italia deve stare in Europa. Poi, a seguire, il programma, i cento punti concreti con i risultati raggiunti e quelli ancora da raggiungere".