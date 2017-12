ELEZIONI: RENZI, SE GENTILONI ANCORA PREMIER LO DECIDERà MATTARELLA

10 dicembre 2017- 11:26

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Gentiloni sarà in campo alle elezioni con i simboli del Pd. Toccherà a lui in futuro? Lo deciderà il Presidente della Repubblica. Oggi la mia unica preoccupazione è che il prossimo premier sia del Pd. Ecco perché dico a tutti, mettiamoci in modalità campagna elettorale". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'La Repubblica'.