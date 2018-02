ELEZIONI: RENZI, SICUREZZA DA POLIZIA NON PISTOLERI, VERGOGNA CHI STRUMENTALIZZA

6 febbraio 2018- 10:01

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Combattere nelle scuole contro l'ideologia neonazista è un dovere. L'Italia è più sicura non con un pistolero matto che va in giro, ma se diamo risorse alle forze dell'ordine". Lo ha detto Matteo Renzi, ospite di Agorà su Rai3, parlando della vicenda di Macerata. "La proposta del Pd è più certezza della pena, 10mila poliziotti in più in giro per le strade e non strumentalizzare. Tanti italiani per bene non vogliono lasciare il loro futuro in mano ai pistoleri, la sicurezza la fanno polizia e carabinieri non pazzi scriteriati che girano per la città", rimarca il segretario dem. "La Costituzione italiana vieta la ricostituzione del partito nazionale fascista, questo è il riferimento - sottolinea Renzi - per me è fondamentale che, abbassando i toni, magari anche rischiando di perdere mezzo punto nei sondaggi, si spieghi agli italiani che questo paese è forte e solido e chi strumentalizza questa vicenda si deve vergognare, Forza Nuova che paga spese legali mi lascia molto perplesso".