ELEZIONI: RENZI, SPERIAMO DI RISOLVERE PROBLEMI CON 'PIù EUROPA'

3 gennaio 2018- 20:13

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Non dimentichiamo che questa legge elettorale per un terzo premia le coalizioni. E speriamo di risolvere i problemi burocratici ad esempio sulla raccolta delle firme per la lista 'Più Europa'. Lo scrive il segretario del Pd, Matteo Renzi, nella sua Enews.