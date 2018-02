ELEZIONI: RENZI, SPIACE REPUBBLICA NON ABBIA PUBBLICATO REPLICA NANNICINI

13 febbraio 2018- 18:26

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Il programma del Pd è molto concreto. Ha un costo sostenibile: non più delle leggi di Bilancio degli esecutivi di questa legislatura, dunque non più di due punti percentuali di Pil". Lo scrive Matteo Renzi nella enews allegando il link della replica di Tommaso Nanncini "al professor Perotti che su Repubblica ieri ha fatto dei conti errati. Peccato che Repubblica, dopo averci garantito la pubblicazione e attribuito spazio e numero di battute, ha scelto di non mettere la replica di Nannicini sul giornale cartaceo, mi spiace".