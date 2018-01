ELEZIONI: RENZI, VINCEREMO CON VOLONTARI CONTRO ODIO E FAKE NEWS

17 gennaio 2018- 18:11

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Come vedete stiamo cercando di mantenere la campagna sulla realtà dei fatti, senza ideologie, senza odio. Ma mi colpisce il modo pervicace con il quale si cerca di negare i fatti". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Un tempo la campagna elettorale era basata su idee diverse e ciascuno cercava di prevalere contro l’altro. Adesso il meccanismo è quello di negare la realtà. Scommettendo sul fatto che chi sta dall’altra parte dello schermo non abbia il tempo o la voglia di verificare tutto ciò che viene detto", aggiunge."E allora? Allora finisce che questa campagna elettorale possiamo vincerla scommettendo sui volontari, sulle persone, sulla rete delle persone organizzate. Nel mare dell’odio e delle fake news la nostra forza sono le persone che ci danno una mano. Che ci credono. Che non si rassegnano al rancore. Che non fuggono di fronte alla verità, ma la cercano costantemente", conclude Renzi.