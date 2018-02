ELEZIONI: RIZZO PRESENTA PROGRAMMA E CANDIDATI PC

4 febbraio 2018- 12:55

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Il Partito comunista ha lanciato il suo programma a Roma, aprendo ufficialmente la campagna elettorale, con un’affollata assemblea alla Città dell’Altra economia. La formazione politica guidata da Marco Rizzo ha presentato i candidati nella capitale. Capolista nei due collegi della Camera il giovane segretario cittadino Alessandro Mustillo, ventotto anni, già responsabile nazionale della gioventù comunista e candidato sindaco nelle scorse elezioni amministrative. In lista tra Camera e Senato tanti lavoratori e lavoratrici: Walter Ambrosecchio, ex dipendente Almaviva tra i promotori del comitato di lotta dei licenziati; la giovane infermiera Giulia Maderni; Mauro Mastrostefano, lavoratore tra i promotori del no al referendum Alitalia; la vicepreside del Liceo Tacito Valentina Raimondi; la delegata Rsu TIM Eleonora D’Antoni; e il delegato dei lavoratori della logistica Massimo Pedretti; lo storico Massimo Recchioni. Al centro della proposta comunista i diritti dei lavoratori e delle classi popolari, salario minimo, riduzione delle tasse sui redditi da lavoro, rottura con l’Unione europea e la Nato.