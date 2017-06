ELEZIONI: ROSATO, SU D'ALEMA NO OBIEZIONI INSUPERABILI

5 giugno 2017- 16:29

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Noi abbiamo obiezioni insuperabili su D'Alema? No. Non è lui il nostro avversario. I nostri avversari sono le destre, Forza Italia, Salvini e M5S". Lo dice il capogruppo del Pd, Ettore Rosato, parlando con i giornalisti a proposito delle polemiche per un eventuali alleanza con Silvio Berlusconi per un governo dopo le elezioni. "Noi volevamo un maggioritario ma non è stato possibile. Ora, con il proporzionale, i governi non si fanno prima delle elezioni e noi ci presenteremo al voto cercando di vincere evitando l'allenza con Berlusconi. Nel 2013 Bersani lo ha fatto. Noi cercheremo di evitarlo", spiega.