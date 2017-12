ELEZIONI: ROSSI, APERTI A TUTTI COMPAGNI E AMICI DI CP

6 dicembre 2017- 19:54

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Anche per Pisapia non ci sono le condizioni per un'alleanza con il Pd. Noi di Liberi e Uguali comprendiamo bene e siamo aperti a tutti i compagni e amici che hanno creduto e si sono impegnati in Campo Progressista". Lo scrive Enrico Rossi di Mdp su Facebook.