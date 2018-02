ELEZIONI: ROTONDI, PRONTI A SALVINI PREMIER MA VOGLIAMO GOVERNO BERLUSCONI

8 febbraio 2018- 11:09

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Accettiamo la sfida di Salvini: se avrà uno zero virgola uno per cento in più della lista di Forza Italia e saremo in Parlamento voteremo la fiducia al governo Salvini". Lo afferma il deputato di Forza Italia e segretario di Rivoluzione cristiana, Gianfranco Rotondi. "Sia chiaro però -aggiunge- che se Forza Italia come penso prevarrà e di molti punti allora vogliamo che nasca il quinto governo Berlusconi. Il centrodestra sia pronto alle preliminari modifiche legislative -peraltro brevi e semplici- per consentire agli italiani di avere il governo da loro scelto col libero voto".