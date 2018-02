ELEZIONI: SALA, CAMPAGNA ELETTORALE DELUDENTE, SOLO SLOGAN

14 febbraio 2018- 13:23

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - “La campagna elettorale è un po’ deludente. Si va avanti per slogan. Grandi contenuti non se ne vedono. Ci sono temi epocali come l’ambiente di cui non si parla. Mi sembra una campagna tesa a tirare dei colpi agli altri piuttosto che portare avanti le proprie opinioni". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione della fiera ‘Tempo di libri’.