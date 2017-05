ELEZIONI: SALA, ELECTION DAY? DIVENTA PROBABILE

30 maggio 2017- 13:37

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - L'election day proposto dal presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, "diventerà probabile". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della nuova edizione di 'MiTo Settembre Musica', insieme al primo cittadino di Torino, Chiara Appendino. "Che poi sia giusto o meno è difficile dirlo. Bisognerà capire quando si vota, ma diventerà probabile" sottolinea, ribadendo la propria "preoccupazione" relativamente alle elezioni anticipate, perché troppi temi sono sul tavolo, a cominciare dalla partita dell'Ema a Milano, del Def, ma anche temi più locali, come le metropolitane e la città metropolitana. "Condividiamo con il sindaco Appendino l'idea che c'è un'aria che porta alle elezioni anticipate. Mi ero espresso in momenti non sospetti per far continuare la legislatura. Certo, per come si mettono le cose mi pare che sia abbastanza difficile. Ora bisogna capire quando si voterà ma certamente - sottolinea - ci sono dei temi generali del Paese, in particolare il Def, e poi ci sono dei temi specifici". In particolare, "per Milano l'Ema, e lo dico con preoccupazione, sapendo che la partita è totalmente aperta. Siamo molto concentrati, ma siccome ci dicono che la decisione avverrà in ottobre, probabilmente questo sarà un problema di più. Poi ci sono una serie di altre cose come le metropolitane e la città metropolitana". Sala confida di essere "amareggiato per come si affronta questa questione".