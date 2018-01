ELEZIONI: SALVINI A MARONI, GUARDO AL FUTURO, ORGOGLIOSO SCELTA BONGIORNO

19 gennaio 2018- 14:50

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - “Sono orgoglioso della scelta per la Lega di Giulia Bongiorno, delle sue battaglie per la sicurezza, la legalità, la legittima difesa e la difesa dei diritti e della libertà delle donne, come per la legge sullo stalking che ha salvato tante vite. Io guardo al futuro, e nel futuro c’è che la Lega governerà questo Paese”. Lo sottolinea il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini, dopo le critiche sollevate da Roberto Maroni.